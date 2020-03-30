Berat Albayrak: İşletmelere 3 ay maaş desteği vereceğiz; 'ücretsiz izin' yerine bu ödeneğe başvurun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için 'ücretsiz izin' yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz" dedi.

Albayrak'ın Twitter hesabından paylaştığı videoda 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin şu bilgiler verildi:

"Covid-19 sebebiyle faaliyetini en 3'te 1 oranında azaltan, kısmen veya tamamen en az 4 hafta süreyle durduran işletmelere gelir desteği sağlıyoruz. İŞKUR, koşulları tutan işyerleri ve çalışanlar için 3 ay maaş desteği verecek. İstihdam korunacak, çalışanlar aylıklarını belli bir oranda alacak. Ödemeler son 12 aylık prime esas kazançlar üzerinden hesaplanan ortalama brüt kazancın yüzde 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemez"

Ödenekten hangi işçiler yararlanabilir?

Ödenek kapsamında işçilere kısa çalışma ödeneği ödeneceği ve Genel Sağlık Sigortası primlerinin ödeneceği belirtildi. Ödenekten hangi işçilerin yararlanabileceğine ilişkin de şu bilgiler verildi:

"İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir."

İşverenler ödeneğe nasıl başvurabilir?

İŞKUR'un web sitesinde ödeneğe hangi işverenlerin başvurabileceği ve nasıl başvurabileceğine dair şu bilgiler verildi:

"Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.

Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

Kısa çalışma uygulamasından yararlanılabilmesi için işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler dışında bir gerekçeyle işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir."

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği web sayfasına şuradan ulaşabilirsiniz.