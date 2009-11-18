Bakan Akdağ'ın kızı ve oğlu da domuz gribi geçirmiş

T24- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kızı ve oğlunun da aşı yaptırmaya fırsat bulamadan domuz gribi geçirdiğini söyledi.



Bakan Akdağ düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:





Aşı konusunda bilimadamlarına güvenmek gerekli. Bireysel tercihlere saygı duyulur, zorla aşı yapmıyoruz. Hastalığı geçirenlere aşı yapılmasına gerek yok.