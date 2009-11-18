Bakan Akdağ'ın kızı ve oğlu da domuz gribi geçirmiş

<p> <span class="arabaslik">T24-</span> Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kızı ve oğlunun da aşı yaptırmaya fırsat bulamadan domuz gribi geçirdiğini söyledi. <br /><br />Bakan Akdağ düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: </p><p><a rel="nofollow" name="byLine2">“Okulların kapatılması gibi tedbirler bölgesel olarak yürütülüyor. Aralık ayı başında okul çağındaki çocuklar aşılanacak. Öğrencilerin nerede aşılanacağı henüz net değil. </a></p><p><a rel="nofollow" name="story"><br /></a></p><p><a rel="nofollow" name="content"><a rel="nofollow" name="byLine3">Sağlık çalışanlarının yarıdan daha fazlası aşılandı. Hayatını kaybedenlerin yüzde 60'ının başka bir rahatsızlığı yoktu. </a></a></p><p><a rel="nofollow" name="byLine4">Aşılatmaya fırsat bulamadan kızım hastalığı geçirdi. Oğlum da hastalığı geçirdi.</a></p><p><a rel="nofollow" name="byLine5">Hastalığın aralık ve ocakta zirveye ulaşması tahmin ediliyor. Mevsim sonunda hastalığın hızının azalmasını bekliyoruz. </a></p><p>Aşı konusunda bilimadamlarına güvenmek gerekli. Bireysel tercihlere saygı duyulur, zorla aşı yapmıyoruz. Hastalığı geçirenlere aşı yapılmasına gerek yok. </p>