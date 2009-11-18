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Bakan Akdağ'ın kızı ve oğlu da domuz gribi geçirmiş

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kızı ve oğlunun da aşı yaptırmaya fırsat bulamadan domuz gribi geçirdiğini söyledi.

18 Kasım 2009 02:00

 T24- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kızı ve oğlunun da aşı yaptırmaya fırsat bulamadan domuz gribi geçirdiğini söyledi.

Bakan Akdağ düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Okulların kapatılması gibi tedbirler bölgesel olarak yürütülüyor. Aralık ayı başında okul çağındaki çocuklar aşılanacak. Öğrencilerin nerede aşılanacağı henüz net değil.


Sağlık çalışanlarının yarıdan daha fazlası aşılandı. Hayatını kaybedenlerin yüzde 60'ının başka bir rahatsızlığı yoktu.

Aşılatmaya fırsat bulamadan kızım hastalığı geçirdi. Oğlum da hastalığı geçirdi.

Hastalığın aralık ve ocakta zirveye ulaşması tahmin ediliyor. Mevsim sonunda hastalığın hızının azalmasını bekliyoruz.

Aşı konusunda bilimadamlarına güvenmek gerekli. Bireysel tercihlere saygı duyulur, zorla aşı yapmıyoruz. Hastalığı geçirenlere aşı yapılmasına gerek yok.

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