Bakan Akdağ, gençlerle de anlaşamadı

T24 - Görme engelli işçiyi "Gözlerin görmediği halde iş verdik" diyerek azarlayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum'da gençlerle de anlaşamadı. Gençerle buluşma toplantısında 45 dakika geciken Bakan Akdağ, toplantının ardından soru almak istemeyince öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı.





Erzurum Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de gençlerle buluşacağı açıklanan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, konuşmasına 45 dakika gecikmeli başladı.

Yaklaşık bir saat süreyle konuşma yapan Bakan Recep Akdağ, kürsüden inerken gençlerin itirazıyla karşılaştı.

Sorunları olduğunu ve bunları iletmek istediğini belirten kadın, "Biz sayın Bakanın gençlerle buluşması, soruların karşılığını almak için buraya toplandık. Siyaset için toplanmadık. Sorunlarımız var ve söylemek istiyoruz. Eğer biz bu kadar süre sayın bakanı dinlediysek onun da bizi dinlemesini rica ediyoruz" dedi.

Salondan yükselen itirazlar üzerine kürsüdeki yerine geri dönen Sağlık Bakanı Akdağ, 5 soruya cevap verebileceğini, diğer soruların yazılı olarak iletilmesini belirtti.

Akdağ, yazılı sorulara en geç 15 gün içerisinde mail yoluyla cevap vereceğini ifade etmesi üzerine salondaki kadın, "Hiçbir zaman dönülmedi ki şimdi dönülsün sayın bakanım" diyerek salondan ayrıldı.

Bu sırada salonda bulunanlardan birisi kadına 'Provokatörlük yapma' diye tepki gösterdi. Gerilen ortamı araya giren gençler sakinleştirdi.



Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Toplantıdaki konuşmasında Bakan Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştriler yöneltti.

Kılıçdaroğlu'nun bazı çevrelerin projesi olduğunu belirten Akdağ, öğrendikleri yetmeyince Süleyman Demirel'in fikir babası haline geldiğini ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun iddia altında yalan ortaya attığını ileri süren Bakan Recep Akdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu bir iddiayı ortaya atıyor, fos çıkıyor. Gerçekten yalan makinesine döndü. Gerçekten sayın Başbakan ve Kılıçdaroğlu aynı ligde değiller. Ama şunu yapalım kendine güveniyorsa televizyonda onu yalan makinesine bir defa bağlayalım. Bakalım ne oluyor? Erzurum'dan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, yalan makinesine bağlanmak gibi bir cesaret gösterebilir misin?" diye konuştu.



