Bakan Akdağ: Domuz gribi Türkiye'de

Akdağ: Hastalık tepsit edilen turistin ailesinden 5 kişi kontrol altında. Yolcu listesini temin ettik. Onlara koruyu ilaç vermeye başladık.



Virüs tespit edilen kişi Haseki Hastanesi'nde gözetim altında tutuluyor.



Bizim Bakanlık olarak çalışmalarımız tamam. Mutfakta da çalışmalarımız tamam ve eksiksiz. Kurumların görevlerini topladık bildirdik. İl valilerini toplayıp yerelde duyarlılığın artması için gerekenleri yaptık. Bu yurt dışından giren vatandaşın temas ettiği kişileri Bakanlık olarak yakından takip etmemiz gerekiyor ki. Hastalığın yayılmasını kontrollü bir alanda tutalım. Hiç kimseye bulaşmaması çok daha iyi. Şimdi kişinin ailesi dahil 5 kişi kontrol altında. Uçakta seyahat ettiği kişiler ve personeleni de izlemeye devam edeceğiz. Birey hakları ve hasta haklarına riayette hassas davranmalıyız.



163 kişilik yolcu uçağından İstanbul'da kalan 96 kişi....



Ayrıntılar gelecek...