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Bakan Akdağ: Doğum korkusu yaşayan kadınlara sezaryen serbest

Yeni düzenlemelere göre, gebe veya rahimdeki bebek için tıbbı zorunluluk bulunması halinde doğum, sezaryenle yaptırılabilecek

05 Temmuz 2012 10:46

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, torba yasa ile “tıbbi gereklilik” şartına bağlanan sezaryeni, şiddetli doğum korkusu yaşayan kadınların da yaptırabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CNN Türk'te yaptığı açıklamalarda, kadınların sezaryeni sadece “ruhsal açıdan şiddetle arzu etmesini” bile tıbbi zorunluluk sayacaklarını söyledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde torba yasayla yapılan değişiklikle “tıbbi gereklilik” şartına bağlanan sezaryen ameliyatlarıyla ilgili olarak Akdağ, şunları söyledi:

“Tıbbi gereklilik olmadan yaptıramayacak ama bir kadının sadece doğum korkusu olmasını bile tıbbi gereklilik sayıyoruz. Kanunu bu şekilde yazmamızın en önemli sebebi şudur, normal doğum ve sezaryen kadınlarımızın önüne 2 normal seçenekmiş gibi çıkarıldı.

Normal doğum mu sezaryen mi? Doktora ne farkı var denildiğinde: ‘Hiçbir farkı yok. İkisi de aynı ama sezaryen yapalım’ diyemeyecek. Ancak tıbbi gereklilik olmadan sezaryen yapan doktorlara ceza verilecek.

Bunlar kötü tıp uygulamaları çerçevesinde değerlendirilecek.” Akdağ, araştırmalara göre sezaryenle doğan bebeklerin normal doğan bebeklere göre 2 misli obez oldukları söyledi.

 

Profesöre sözleşme

 

Yeni düzenlemelere göre, gebe veya rahimdeki bebek için tıbbı zorunluluk bulunması halinde doğum, sezaryenle yaptırılabilecek.

Doğumu takiben anne veya bebekte oluşabilecek istenmeyen sonuçlardan dolayı hekim sorumlu tutulamayacak.

Profesör ve doçentler, ihtiyaç duyulan alanlarda faaliyette bulunmak üzere sözleşmeli eğitim görevlisi olarak çalıştırılabilecek.

Entegre sağlık sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ücreti karşılığında nöbet görevi verilebilecek.

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