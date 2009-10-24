Bakan Akdağ: Aşı yetişmeli

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, domuz gribi ile ilgili olarak, "Kasım, aralık ayında Türkiye'de de bu salgının başlaması kaçınılmazdı. Nitekim Türkiye'de de hastalık artık yayılmaya başladı. Şimdi de tüm gayretimiz hastalığın yayılma hızını azaltarak, aşılanması gereken gruplara aşının yetişmesini sağlamaktır" dedi.









Akdağ, Uzundere ilçesinde yapımı tamamlanan devlet hastanesinin açılışına katılmak üzere geldiği Erzurum'da Vali Sebahattin Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Domuz gribine karşı aldıkları tedbirlerin faydasını gördüklerini ve meseleyi çok dikkatli takip ettiklerini ifade eden Akdağ, "Kasım, aralık ayında Türkiye'de de bu salgının başlaması kaçınılmazdı. Nitekim Türkiye'de de hastalık artık yayılmaya başladı. Şimdi de tüm gayretimiz hastalığın yayılma hızını azaltarak, aşılanması gereken gruplara aşının yetişmesini sağlamaktır. Aşıyla ilgili bir takım tartışmalar ortaya çıkardılar. Ama artık zannediyorum ki vatandaşımız bu hususta büyük ölçüde tatmin oldu. Çünkü bütün uluslararası örgütler, aşının belli guruplara yapılmasını zaruri buluyor" dedi.

"Ama burada, aşıyı tüm ülkelerin bütününü birden eline geçirme gibi bir şansı yok. Biz aşıyı almak ve çocuklarına yapmak hususundaki şanslı ülkeler arasındayız" diyen Akdağ, "Yaz mevsimini birçok Avrupa ülkesinin aksine biz hastalığı (domuz gribi) ülkemize sokmadan geçirelim dedik. Bunda aldığımız tedbirler büyük rol oynadı" ifadelerini kullandı.

Bakan Akdağ, ilk partisi Türkiye'ye ulaşan domuz gribi aşısının kasım, aralık, ocak, şubat ve mart aylarında da geleceğini belirterek, "Öncelikle sağlık çalışanları ve hamilelerle, ağır hastalığı olup, grip geçirenler, çocuklar ve hacılar aşılanacak. Zaten 24 yaşın üzerinde sağlıklı erişkinlere aşı yapmıyoruz. Kasım ayı başında aşılamalara başlamış oluruz" diye konuştu.





"Milletin kafasını karıştıracak şeyler söylüyorlar"

Akdağ, ayrıca birçok ülkenin aşılara başladığını ve ne kadar güvenilir olursa olsun aşıların başka ülkelerde yapıldığını görmenin bir avantaj olduğuna dikkat çekti.

Türkiye ve dünyadaki bilim adamlarının hemen hemen ittifak halinde aşının risk altındaki kişilere yapılması gerektiğini söylediklerini anlatan Akdağ, "Arada da açık söyleyeyim biraz şöhreti seven, biraz böyle popülizmi seven, birazda bu yolla siyaset yapmayı düşünen kişiler, milletin kafasını karıştıracak şeyler söylüyorlar. Ama bilim adamlarının ikiye bölündüğü anlamına gelmez. Ben vatandaş olsam aklı selim bilim adamlarının ekseriyeti ne söylüyorsa bu hususta güvenilir ve yetkili kuruluşlar ne söylüyorsa buna bakarım. Dedikodulara kulak kabartmam" dedi.

"Birileri bu aşıları yapmayın diye millete telkinde bulunuyor. Yarın bir hamile kardeşimiz aşı yapılmadığı için gribe yakalanır, ağır geçirir ve hayatını kaybederse, bir astımlı yavrumuz, bir kalp yetmezliği veya karaciğer yetmezliği olan erişkin bir kişi hastalığa yakalanır ve hayatını kaybederse, bu iddialarda bulunanlar acaba bunun vebalini ödeyecekler mi?" diye soran Akdağ, "Vatandaşım yarın bana gelse dese ki (ben falanca vatandaşı seyrettim, ısrarla aşı yaptırmayın) dedi bende yaptırmadım. Çocuğumu kaybettim. Ben Sağlık Bakanı olarak suç duyurusunda bulunacağım. Bunu şimdiden açıkça ilan ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Akdağ, domuz gribiyle ilgili yapılması gerekenleri anlatırken, "Ciddi bir belirtisi varsa vatandaşımız mutlaka doktora gitmelidir. Hastaların önemli bir kısmı hastalığı ayakta geçirecek. Bunu biliyoruz. Ancak biz gereken tedbiri alıp, hastalığın üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Çok az sayıda da olsa insanımızın bir bölümü hastalığı ağır geçireceği için bir risk ortaya çıkıyor. Bunun için duyarlı olmak zorundayız" diye konuştu.





Hastanelerin randevu sistemi

Akdağ, konuşmasında Erzurum'da Türkiye'deki hastanelerin randevu sistemleri için bir merkez kurduklarını da bildirdi.

Merkezin çalışmasını ihale yoluyla başlatmayı düşündüklerini ancak daha sonra Türk Telekom'un bu konuda gönüllü olduğunu belirten Akdağ, "Türk Telekom, herhangi bir bedel ödemeksizin Erzurum'a bunu kuracak. Zannediyorum bir ay içerisinde hizmete başlayacağız. Orada 150 civarında da gencimiz iş imkanına kavuşmuş olacak. Erzurum ve Kayseri ilinin hastanelerinin randevuları Erzurum'dan verilecek. Bu pilot çalışmamız aşağı yukarı 9 ay sürecek. Onun peşine de bu 150 kişiyi, 1000 kişiye tamamlayacağız. Bunlar sertifikalı tahsilli gençlerimiz olacak. Bu bir endüstri tabii ki. Çağrı merkezleri işini ne kadar önemsediğimizi biliyorsunuz" dedi.

Bakan Akdağ son olarak, 2011 Dünya Üniversiteler Arası Kış Oyunları'na değinerek, "Yatırımlar konusunda bir tereddütümüz yok. FISU yetkilileri de tatmin olduklarını belirttiler. İyi bir organizasyon yapmalıyız artık. Bir taraftan da kış turizm için Erzurum'a yatırımcı getirmeliyiz. Artık şehrimize turizmci yatırımcı gelebilir. Bunun için gerekli girişimlerde bulunuyoruz" diye konuştu.