Bakan Akdağ açıkladı, ithal hemşire geliyor

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlık sektöründe çalışan sayısının yetersiz olduğunu vurgulayarak kanunen yasak olan yabancı doktorun yanı sıra yabancı hemşirelerin de ülkemizde çalışmasıyla ilgili düzenleme yapacaklarını söyledi.



Habertürk'ün haberine göre, Akdağ, “Bizde 100 bin kişiye 160 doktor düşüyor, Avrupa’da bu sayı 350’lerde. Bizde her 100 bin kişiye 200 civarında ebe-hemşire düşüyor, Avrupa’da bu sayı 700’ün üzerinde. Üstelik Türkiye’de yabancıların gelip doktorluk, hemşirelik yapması da kanunen yasak. Bu yasağı kaldıracağız” dedi.



Akdağ, tam gün düzenlemesi konusunda YÖK’le bir anlaşmaya vardıklarını belirterek şunları söyledi: “Prensipte anlaştığımız husus şu: Öğretim üyesi, üniversiteyle tamamen ilişkisini koparacak; ayrılmak, dışarıda çalışmak isteyen dışarıda çalışacak; ancak kendi fakültesinde ‘sözleşmeli’ olarak teorik ve uygulamalı eğitim yaptırabilecek.” Sözleşmeli yöneticilik modeli üzerinde de çalıştıklarını aktaran Bakan Akdağ, “Bazı eski genel müdürlükleri de muhtemelen yeni kurumlar haline getireceğiz.



Mesela Türkiye İlaç ve Tıbbi Malzeme Kurumu ya da Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi bazı kurumlar oluşturacağız” diye konuştu.





