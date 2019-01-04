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Bakan Akar'dan Tank Palet Fabrikası'nda inceleme (2)

AKAR: İŞÇİLERİN HAKLARI ELİNDEN ALINMAYACAK Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, özelleştirme kapsamına alınan 1'inci Ana Bakım Merkez Komutanlığı'nda bulunan Tank Palet Fabrikası'ndaki incelemelerinin ardından Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti

04 Ocak 2019 19:08

AKAR: İŞÇİLERİN HAKLARI ELİNDEN ALINMAYACAK
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, özelleştirme kapsamına alınan 1\'inci Ana Bakım Merkez Komutanlığı\'nda bulunan Tank Palet Fabrikası\'ndaki incelemelerinin ardından Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir\'i ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki heyet, Valiliğin makam odasında basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Hulusi Akar, yaklaşık 1000 işçinin çalıştığı askeri fabrikanın özelleştirilmesiyle ilgili görüşme sonrası Valilik binası önünde basın açıklaması yaptı. Özelleştirmenin gerçekleşeceğini, ancak işçilerin özlük haklarına zarar gelmeyeceğini belirten Bakan Akar, \"Gerekli görüşmeyi yaptık. Orada faaliyetlerle ilgili gerekli açıklamaları dile getirdik. Biraz önce Sayın Valimizi ziyaret ettik, kendileriyle görüştük, her şey planlandığı gibi ilerliyor. Dolayısıyla işçilerimizin rahat olması lazım. Çalışanlarımızın, mühendislerimizin, askerlerin, bölge halkının rahat olması lazım. Herhangi bir sorun yok, her şey ülkenin yararına olacak şekilde. Orada çalışanların hakları hukuku gözetilecek şekilde. Orada çalışanların özlük haklarına herhangi bir zarar gelmeyecek şekilde faaliyetlerimiz sürüyor. Kazasız belasız bitireceğiz inşallah\" dedi.
Açıklamanın ardından Bakan Akar, Sakarya Valiliği\'nden ayrıldı.

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