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BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT ASKERLERLE İLGİLİ MESAJ 

İSTANBUL DHA Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu ve 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan şehit askerlerler ilgili bir mesaj geldi

27 Kasım 2018 01:10

İSTANBUL DHA
Sancaktepe\'de 4 askerin şehit olduğu ve 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar\'dan şehit askerlerler ilgili bir mesaj geldi. \'Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük... Vatan size minnettardır.\' yazısının dikkat çektiği görselde Akar\'ın Silah arkadaşlarımız, 26 Kasım 2018\'de şehit olmuştur. kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah\'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim mesajına yer verildi.

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Bakan Akar\'ın mesajının görseli

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