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Bakan Akar'dan şehit askerlerle ilgili mesaj

İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE'de 4 askerin şehit olduğu ve 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan şehit askerlerler ilgili bir mesaj geldi

27 Kasım 2018 01:07

İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE\'de 4 askerin şehit olduğu ve 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar\'dan şehit askerlerler ilgili bir mesaj geldi. \'Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük... Vatan size minnettardır.\' yazısının dikkat çektiği görselde Akar\'ın \"Silah arkadaşlarımız, 26 Kasım 2018\'de şehit olmuştur. kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah\'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim\" mesajına yer verildi.

(FOTOĞRAF)

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