Bakan Akar: Yunanistan, kuzu postuna bürünerek mağdur imajı vermeye çalışmakta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Tüm iyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan, her türlü gerçeği çarpıtarak ve adeta kuzu postuna bürünerek mağdur bir ülke olduğu imajını vermeye çalışmakta” dedi.

Akar, "Ayrıca Yunanistan, bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla da provokatif bir silahlanma sevdasına kapılmış bulunmaktadır. Bu yaklaşımın beyhude bir çaba olduğunu bazı Yunan akademisyenler, diplomatlar ve komutanlar da açık yüreklilikle ifade etmektedir” sözlerini kaydetti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından doğumunun 75. yılında Batı Trakya Türkleri’nin hak arama mücadelesinin öncü ismi ve lideri olan Doktor Sadık Ahmet anısına hazırlanan “Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet Anma Programı”, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlendi. Programda ayrıca “Doktor Sadık Ahmet” kitabının tanıtımı yapıldı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program Sadık Ahmet video gösterimi, çeşitli türkü ve marşların söylenmesi ile devam etti. Programa katılım sağlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sadık Ahmet’e Allah’tan rahmet dileyerek konuşmalarına başladı.

"Yunanistan uluslararası hukuka, akla, mantığa ve tarihi gerçeklere aykırı hareket etmektedir”

Sadık Ahmet’in ömrünü davası yolunda harcadığını anlatan Bakan Akar, Ahmet’in baskılara rağmen davasından geri adım atmadığını ve cesareti ile gençlere örnek olduğunu söyledi. Bakan Akar, Yunanistan ile Türkiye’nin arasındaki mevcut sorunlara da değinerek, “Yunanistan ile Ege’de, Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta birtakım sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlar bazı Yunan siyasilerin uluslararası hukuktan ve gerçeklikten uzak, gerçeklikten kopuk, popülist ve uzlaşmaz tavırlarıyla daha da derinleşmektedir. Tüm iyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan, her türlü gerçeği çarpıtarak ve adeta kuzu postuna bürünerek mağdur bir ülke olduğu imajını vermeye, AB üyeliğine sığınarak hukuk dışı ve saldırgan eylemlerini örtbas etmeye, sunni bir tehdit algısı oluşturarak ittifak içerisinde ittifak kurmaya çalışmakta, Türkiye ile olan sorunlarını Türkiye-AB-ABD veya Türkiye-NATO sorunu haline getirmek için de çabalamaktadır. Yunanistan, aramızda çözüm bekleyen hemen her konuda uluslararası hukuka, akla, mantığa ve tarihi gerçeklere aykırı hareket etmektedir” diye konuştu.

"Yunanistan, bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla bir silahlanma sevdasına kapılmış"

Yunanistan’ın hukuk ve akıl dışı tüm eylemlerinin yayılmacı anlayışını en açık şekilde ortaya koyduğunun altını çizen Bakan Akar, “1832’de 47 bin 517 kilometrekarelik yüz ölçümü ile kurulan Yunanistan’ın günümüze kadar 7 aşamada yaklaşık üç kat büyüklüğe ulaşması da bu yayılmacılığın açık bir göstergesidir. Bütün bunlar bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sağlamayan, aksine gerginliği tırmandıran, komşuluğa ve müttefiklik ruhuna aykırı eylemlerdir. Ayrıca Yunanistan, bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla da provokatif bir silahlanma sevdasına kapılmış bulunmaktadır. Bu yaklaşımın beyhude bir çaba olduğunu bazı Yunan akademisyenler, diplomatlar ve komutanlar da açık yüreklilikle ifade etmektedir” cümlelerine yer verdi.



Bakan Akar, Yunanistan’ın Türklere kısıtlayıcı ve baskıcı uygulamalarını sürdürmekte olduğunu da ekledi.



