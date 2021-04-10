Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Taran ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile bir araya geldi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'yi ziyareti dolayısıyla İstanbul'da bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu."