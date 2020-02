Bakan Akar: Terör örgütüne tarihin en büyük faturası ödetilecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, \"Terörle mücadelemiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecektir. Terör örgütüne tarihin en büyük faturası ödetilecektir\" dedi.



Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda konuştu. Bakan Akar, 2019 yılı bakanlık bütçesinin 46 milyar 462 milyon 303 bin TL olarak hazırlandığını belirterek, \"Bütçemizin 18 milyar 289 milyon 780 bin TL tutarını ve yüzde 39,4 oranındaki bölümünü modernizasyon projeleri dahil olmak üzere mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. Türkiye\'nin savunma harcamaları 2017\'de yüzde 1,52 iken 2019\'da bu oranın yüzde 1,58 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir\" diye konuştu.



Bedelli askerlik başvurularına ilişkin Bakan Akar, \"Bedelli askerlik hizmetine başvuranların sayısı, şu an 723 bin 91. Bunlardan 572 bin 873\'ünün işlemleri tamamlandı\" dedi.

Terör örgütleriyle her türlü mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

\"Terör örgütleri dinamik dönüşüm içinde yeni imkanlar elde etmekte risk ve tehditler öngörülemezlik hale gelmektedir. Ülkemizin güvenliğiyle ilgili her türlü tedbiri almayı sürdürmekteyiz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecektir, terör örgütüne tarihin en büyük faturası ödetilecektir. DEAŞ\'la mücadele etmediği şeklinde ithamlar vardır objektif bakıldığında. TSK\'dan başka DEAŞ\'la göğüs göğse çarpışan başka hiçbir ülke yoktur. Türk ve Amerikan askeri birlikleri ilk etapta Fırat Kalkanı bölgesi ile Münbiç arasında sınır hattı boyunca bugüne kadar 67 devriye faaliyeti icra edilmiştir. PKK-PYD-YPG\'nin Münbiç\'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen terör örgütü Afrin\'de olduğu gibi Münbiç\'te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir. Operasyonlarımız Irak topraklarından kaynaklı terör tehdidi sonlandırılıncaya kadar devam ettirilecektir.\"



\'TÜRKİYE VE KKTC\'NİN OLMADIĞI PROJENİN BAŞARILI OLAMAYACAĞI BİLİNMELİ\'

Ege ve Akdeniz\'de provokasyonlardan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Akar, \"Kıbrıs\'ta, Ege\'de, Akdeniz\'de Türkiye\'ye rağmen oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. Muhataplarımız Ege\'de ve Akdeniz\'de Türkiye ve KKTC\'nin yer almadığı bir projenin başarılı olamayacağını bilmeli ve bölgeyi tehlikeye atacak provokasyonlardan vazgeçmelidir. Rusya Federasyonu\'ndan S-400 sistemleri tedariki için başlattığımız süreçte belli bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. 2019\'da teslimi planlanan bu sistemler ile ülkemiz önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacaktır\" diye konuştu.



\'13\'Ü PİLOT 332 PERSONEL ABD\'DE EĞİTİM ALACAK\'

Bakan Akar, F-35 uçaklarına ilişkin de bilgiler vererek, \"İlk 2 F-35 uçağı 21 Haziran 2018\'de teslim alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmiş olup, 3\'üncü ve 4\'üncü uçaklar ise Mart 2019\'da teslim alınacaktır. İlk 4 uçağımız 2020 sonuna kadar Türk pilotların eğitimi için ABD\'de kalacak, müteakiben Türkiye\'ye gelecektir. 5\'inci ve 6\'ncı uçaklar ise Kasım 2019\'da Türkiye\'ye intikal edecektir. 2018 ile 2020 arasında 13\'ü pilot olmak üzere 332 personel eğitimlerini ABD\'de alacaktır\" dedi.



TSK\'DAN 15 BİN 153 FETÖ İHRACI

Milli Savunma Bakanı Akar, FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden (TSK) ihraç edilenlerle ilgili ise \"FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK\'dan 150 general, 7 bin 595 subay, 5 bin 723 astsubay, bin 261 uzman erbaş sözleşmeli er, 424 devlet memuru toplam 15 bin 153 kişi ihraç edilmiş. İhraç edilen 323 personel görevine iade edilmiştir\" diye konuştu.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)