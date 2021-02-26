Bakan Akar: S-400'ü NATO sisteminden bağımsız, müstakil kullanacağız

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin satın aldığı Rus hava savunma sistemiyle ilgili "S-400 tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye taaruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. S-400'ü NATO sisteminden bağımsız, müstakil kullanacağız" dedi.

Millî Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de şehit ailelerine tablet dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Akar, S-400 tartışmaları üzerine "S-400 tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı taaruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. S-400'ü NATO sisteminden bağımsız, müstakil kullanacağız. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil" dedi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gara'daki PKK'nin caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor.

AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık iki yüzlülüğü bırakmalı."

ABD'den Patriot almak istedik ancak çeşitli nedenlerle mümkün olmadı. Rusya'dan S-400 aldık. S-400 milli bir meseledir. Türkiye egemenlik hakkını kullanmıştır. 10 yıl boyunca ABD'ye sunulan tekliflerimize yeterli ve uygun cevaplar alınamamıştır."