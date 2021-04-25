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Bakan Akar, Pençe- Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezini ziyaret etti

25 Nisan 2021 20:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na gelerek, Pençe- Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na geldi. Akar, burada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin- Basyan bölgesinde yürütülen Pençe- Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

 

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