Bakan Akar: Mülteciler konusunda birtakım rencide edici açıklamaların yapılması yapılan çabaların da boşa gitmesi anlamına geliyor

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mülteciler konusunda birtakım rencide edici açıklamaların yapılması yapılan çabaların da boşa gitmesi anlamına geliyor" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'e konuşan Bakan Akar, "Suriye ile ilgili göz ardı edilen ana konulardan biri yeni bir anayasa yapılması, seçim yapılması. Suriye nüfusunun yarısından fazlası Şam'ı tanımıyor. Nasıl bir meşruiyet olacak. ABD'liler, Ruslar orada, karmakarışık bir durum var. Anayasa oluşturulup seçim yapıldıktan sonra tabii ki buradaki Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönmek isteyecektir. Mülteciler konusunda birtakım rencide edici açıklamaların yapılması yapılan çabaların da boşa gitmesi anlamına geliyor." diye konuştu.

Akar şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit operasyonu bizim, terörü kaynağında yok etme faaliyetimizin bir parçası bu. Yapılan operasyonla birinci safhayı tamamladık. Fakat bizim nihai aşamamız Irak'ın kuzeyinden herhangi bir şekilde bize bir terör tehdidi olmayıncaya kadar, bu Kandil ise Kandil, Asos ise Asos yani bunu mutlaka biz bitireceğiz ve milletimizi bu terör belasından kurtaracağız.

Montrö Antlaşması'nın 19'unca maddesi çerçevesinde savaşan taraf olduğu için Boğazları zaten Rusya'ya ve Ukrayna'ya da kapatmış bulunuyoruz. NATO da bu savaşta Ukrayna'ya destekliyor. Hal böyle olunca NATO müttefiklerinin Karadeniz'e giriş çıkışları da hassasiyet oluşturacaktır. Bizim verdiğimiz mesajlar: Heyecan yapmayın, panik yapmayın, karşı tarafta da panik olabilir. Şu an Karadeniz'de buraya sahildar olmayan herhangi bir ülkenin savaş gemisi bulunmuyor. Bizim ne kadar müttefikimiz varsa onlar üzerindeki itibarımız iç işlerine karışmamaktan geliyor. Biz herhangi bir harekât tarzı empoze etmeden Libya'nın birliğini, beraberliğini, tek Libya'yı destekliyoruz. Kendi probleminizi kendiniz çözün diyoruz."