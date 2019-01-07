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Bakan Akar: Mücadelemiz PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir

  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir

07 Ocak 2019 18:26

 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, \"TSK\'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Mücadelemiz, PKK/YPG ve DEAŞ\'lı teröristlerledir\" dedi. 

Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığı\'nın Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Akar, \"TSK\'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Bizim mücadelemiz, bölgede başta Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ\'lı teröristlerledir\" dedi.

 

ANKARA, (DHA)

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