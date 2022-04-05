Bakan Akar: Mariupol'den tahliyeler için yetkililerle çalışmalarımız devam ediyor

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Mariupol’de bulunan sivil Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesine ilişkin Rusya ve Ukraynalı yetkililerle çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

MSB’den bugün yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Hulusi Akar Ukrayna’daki sivillerin tahliyesi hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar’ın açıklaması şöyle:

“Ukrayna’ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna’daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye’ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz.” (ANKA)