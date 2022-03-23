Bakan Akar: Mariupol'deki durumu yakından takip ediyoruz, masum insanların bölgeden tahliye edilebilmeleri için gayret gösteriyoruz

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mariupol'deki durumu yakından takip ediyoruz, i masum insanların bölgeden tahliye edilebilmeleri için gayret gösteriyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Akar, Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın'a konuştu.

Akar, "Türkiye Cumhuriyeti devleti gerçekten Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özne haline geldi; Yani bizim ilgi alanımız, etki alanımız gelişti. Üç kıta etki alanımız. Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Hem kendimiz için hem dost ve kardeşlerimiz için hem de onun ötesinde bölge, dünyanın o parçasının barışı, huzuru, güvenliği için gayret sarf ediyoruz." dedi.

Akar şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Mariupol'deki durumu yakından takip ediyoruz. Bir an önce oradaki masum insanların bölgeden tahliye edilebilmeleri için gayret gösteriyoruz. Sayın Zelinski Sayın Putin'le görüşmek istiyor. Putin de 'Hayır' demiyor. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla böyle bir görüşme yapılabilir. Temennimiz ateşkesin sağlanması. Çözümün süratle sağlanması lazım."