Bakan Akar: 'Bahar Kalkanı Harekâtı'nı başlattık, Rusya'yla karşı karşıya gelmek niyetimiz yok

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırıdan sonra "Bahar Kalkanı Harekâtı'nın başladığını açıkladı. Bakan Akar, "İdlib'de harekât başarıyla sürüyor" diye konuştu.

Bakan Akar şunları söyledi: "27 Şubat’ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir. Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir.



Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir. Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır."

Akar'ın açıklamaları şöyle devam etti:

"Rejimin yapacağı saldırılardan sorumlu değiliz’ gibi açıklamaları kabul edilebilir bulmuyoruz. Garantör ülkeler olarak gerilimin azaltılmasında mutabık kalınmakla birlikte Soçi Mutabakatı’nın tüm şartlarının yerine getirilebilmesi için her türlü gayreti göstermeliyiz.

İdlib başta olmak üzere karada, denizde ve havada, yurt içinde ve yurt ötesinde zorlu hava ve arazi koşullarında asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alınan ilhâmla, görevlerini büyük bir kahramanlıkla, fedakârlık arkadaşlarımıza silah ve mesai arkadaşlarımıza sağlık içinde, kazasız belasız hayırlı başarılı görevler diliyorum."

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