Bakan Akar'dan "Serdar Atasoy" sorusuna yanıt:  Yeni bilgi, belge ve veriler ışığında mücadeleye kararlılıkla devam edilmekte

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "FETÖ’cü general Serdar Atasoy’un Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’na atanmasıyla ilgili tayini bir 'gizli el' organize etti iddialarına ilişkin ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bu iddialar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi içine nifak sokma gayretinden başka bir şey değildir. Ama biz bunu görüyoruz. Böyle bir şeye izin vermeyiz. TSK bir bütün halinde, aynı ilkeler ışığında FETÖ’yle mücadele etmektedir. 15 Temmuz 2016’dan itibaren 21 bin 194 personel ihraç edilmiş, 3 bin 271 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. Toplam işlem 24 bin 465’tir. OHAL sonrası bakan kararı ile 5 bin 635 kişi ihraç edilmiştir. 1.639 kişi rütbesi sökülerek emekli edilmiştir. Yeni bilgi, belge ve veriler ışığında mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir. TSK’nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz." yanıtını verdi.

Bakan Akar, Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye konuştu. Bakan Akar şunları kaydetti:

"Nerede istiyorlarsa orada DEAŞ’la mücadele ederiz"

"Türkiye içeride ve dışarıda çok büyük bir mücadele veriyor. Terör örgütü PKK/YPG’ye destek verenlere söylüyorum. Onların destek verme gerekçesi terör örgütünün sözde DEAŞ’la mücadele etmesi. Bu bahaneye gerek yok. İşte ilan ediyorum. Biz buradayız. NATO’nun en güçlü ordularından birisi olan TSK burada. DEAŞ’la mücadele için hazır. Nerede istiyorlarsa orada DEAŞ’la mücadele ederiz. Ama terör örgütüne bu destek bahanesi ortadan kalkmalı.

Türkiye DEAŞ’a karşı mücadelede NATO’da daima ön saflarda yer almıştır. DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ülkesi Türkiye’dir. Öyle havadan bombalama değil, göğüs göğüse mücadeleden söz ediyorum. Bugüne kadar Suriye ve Irak’ta 3 bin 700 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. ABD ile de irtibat kurularak yaklaşık 100 bin kadar DEAŞ’lının Türkiye’ye girişi engellenmiştir. 9 bin DEAŞ’lı ise geri gönderilmiştir. Biz müttefiklerimizden entelektüel ahlak istiyoruz. Fikri ahlak istiyoruz. Yani hem NATO müttefiki olacaksınız, hem müttefik olduğunuz ülkenin canına kastetmek isteyen terör örgütüne bir bahaneyle destek vereceksiniz. Bu olmaz...”

Ne olmuştu?

2017'de FETÖ'den gözaltına alınan Serdar Atasoy'un 2020 Yüksek Askeri Şûra'da nasıl Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı görevine atanmıştı. Atasoy ankesörlü hat aramalarına takılması sonrası FETÖ itirafçısı olmuştu.