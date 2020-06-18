Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi'nde takip ettiği operasyon sırasında birlik komutanlarıyla videokonferans yöntemiyle görüştü.

Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde takip ettiği operasyon sırasında birlik komutanlarıyla videokonferans yöntemiyle görüşen Akar "Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp komandonun, Kara Kuvvetlerimizin, TSK'mızın tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz" dedi.

Operasyonun ilk 36 saatinde 500'den fazla hedef imha edildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef, top, Fırtına obüsü, ÇNRA, SİHA ve F-16 atışlarıyla imha edildi.