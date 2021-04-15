Bakan Akar'dan Irak'ta şehit olan Hacı Halil Kızılay için taziye mesajı yayımladı

Kuzey Irak'ta Başika üs bölgesindeki saldırıda şehit olan Hacı Halil Kızılay için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir başsağlığı mesajı yayımladı. Akara mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet dilerim" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 14 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.

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