Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Hadlerini ve boylarını aşarak bize ders vermeye kalkanları kabul etmemiz mümkün değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Hadlerini ve boylarını aşarak bize ders vermeye kalkanlar var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil" dedi. Akar ayrıca, ''Biz hür doğduk hür yaşarız. Cumhuriyetimiz ve bağımsızlığımız için mücadelemiz hazırız. Ama bizim tercihimiz siyasi çözümlerdir.'' dedi.

Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın birliği SAT personeliyle bir araya geldi. Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, SAT timlerinin belirlenen hedefleri başarıyla imha ettiği tatbikatı takip etti. Bakan Akar Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile ilgili olarak, "Hadlerini ve boylarını aşarak bize ders vermeye kalkanlar var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil" dedi.



Bakan Akar öte yandan, ''Biz hür doğduk hür yaşarız. Cumhuriyetimiz ve bağımsızlığımız için mücadelemiz hazırız. Ama bizim tercihimiz siyasi çözümlerdir. Gerektiğinde de haklarımızı koruyabilmek için yapmamız gereken neyse bunları yapacağız.'' ifadeerini kullandı.