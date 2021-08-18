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Millî Savunma Bakanı Akar'dan Afganistan açıklaması: Her türlü önlemi aldık, Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olamaz

Bakan Akar, Afganistan'a 2 günde 62 uçuşun yapıldığını ve buradaki Türk vatandaşlarının bir kısmının tahliye edildiğini söyledi.

18 Ağustos 2021 15:50

Millî Savunma Bakanı Akar "Her türlü önlemi aldık, Afganistan'daki Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olamaz" dedi.

Taliban’ın Afganistan’nın başkentini ele geçirmesinin ardından ülkede yaşananlarla ilgili Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bir açıklama geldi. Durumun şu anda sakin olduğunu söyleyen Akar, "Durum her an değişebilir düşüncesinden hareketle de olayı yakinen, hassasiyet ve büyük bir dikkatle takip etmeye devam ediyoruz" dedi.

Kabil Havalimanı'nda görev yapan Mehmetçiğin güvenliğini ön planda tuttuklarını söyleyen Akar, "Mehmetçiğin güvenliğine karşı her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Akar, şunları söyledi: Hiçbir şekilde Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olmaz, olamaz. Herhangi bir farklı gelişme olması durumunda da gerekli planlarımızı uygulamaya hazırız.

Son 2 günde 62 uçuş yapıldığını söyleyen Akar, "Türk vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesi başlamış durumda. Bunun için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımızı kullanıyoruz. Bu tahliyeler devam edecek" dedi.

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