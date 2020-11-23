Bakan Akar, ABD ilişkilerini değerlendirdi: Bazı sorunların olduğu aşikardır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katıldı. Akar video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda moderatörün, “Yeni gelen ABD yönetimi ile Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap verdi. Akar, ABD ile sorunların olduğunu belirtirken, "Tehditkar dilden ve yaptırım söylemlerinden kaçınmalıyız" dedi.

Akar'ın açıklamaları şöyle:

"Türkiye ve ABD, köklü ve stratejik öneme sahip ilişkiler içerisinde 70 yıla yakın bir süredir değişmez birer müttefiktir. Yeni ABD yönetimindeki meslektaşlarımız ile de yakından çalışmayı diliyoruz. Bilinen bazı sorunların Türk-Amerikan ilişkilerine gölge düşürdüğü de aşikardır. S-400 tedariki büyük bir sorun teşkil etmiştir. Bu konuda niyetimizin yalnızca 83 milyon Türk vatandaşına ve ülkemize, hava ve füze savunması sağlamak olduğunu belirtmek istiyorum.

"Tehditkar dilden ve yaptırım söylemlerinden kaçınmalıyız"

F-35 teknolojisinin güvenliği Amerika Birleşik Devletleri için olduğu kadar Türkiye için de kesinlikle önem arz etmektedir. Biliyoruz ki ABD bu konuyla ilgili endişelere sahip ancak biz bu endişeleri gidermek için istekliyiz. Her ne olursa olsun, 70 senelik iki müttefik arasındaki anlaşmazlıkları ele alırken uygun olmayan bu tehditkar dilden ve yaptırım söylemlerinden kaçınmalıyız.



Transatlantik bölge de dahil olmak üzere Türkiye geniş bir alanda oldukça elzem bir rol almaktadır. Küresel bir güç olan ABD’nin ve bölgesel bir güç olan Türkiye’nin birbirlerini tamamlamaya devam edeceğine inanıyorum. Sonuç olarak, ortak değerlerimize ve uzun süreli ortak ilgilerimize dayanan ittifak bağlarımızın, barış ve güvenliğe önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum." (DHA)