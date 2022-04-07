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Bakan Akar 5 ülkenin savunma bakanıyla toplantı yaptı

Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın savunma bakanlarının bir araya geldiği toplantıda Ukrayna-Rusya krizi konuşuldu

07 Nisan 2022 10:24

Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın savunma bakanları, video konferans toplantısında bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı toplantıya ilişkin "Görüşmede, diplomatik çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile 6'lı video konferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, Türkiye'nin daveti ve koordinesiyle gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini söyledi.

Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Akar, "Görüşmede, diplomatik çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" dedi.

Toplantıda ele alınan diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, "Görüşmede ayrıca mayınla mücadele dahil Karadeniz'de barış, sükunet ve istikrarın korunması için iş birliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Son olarak ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur" diye konuştu.

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