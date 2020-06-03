Bakan Akar: 4 bin 562 personel TSK'dan ihraç edildi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "4562 personel TSK'dan ihraç edildi. 531 emekli askerin rütbeleri geri alındı." açıklamasını yaptı.

OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'dan bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 4 bin 562 oldu. Söz konusu ihraç işlemlerinin 3 bin 554'ü geçen sene bin 3'ü ise bu sene gerçekleşti. Söz konusu süre içinde 531 emekli askerin de rütbeleri geri alındı. Söz konusu süreci kararlılıkla ve hassasiyetle takip ettiği öğrenilen Bakan Akar'ın, önüne gelen dosyalarla ilgili hemen işlem yaptığı, bu konuda önünde bekleyen bir dosyanın bulunmadığı öğrenildi.

Akar da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor. Adli ve istihbarat kurumlarıyla yakın çalışmalarımız sürüyor. Yeni bilgi, belge geldikçe, kanaat oluştukça hemen işlem yapılıyor. Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir." ifadelerini kullandı.