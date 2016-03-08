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Bakan Ağbal: Yurt dışı çıkış harçları kalkmıyor

"Harç gelirlerinin tümü TOKİ Başkanlığı’na aktarılmaktadır"

08 Mart 2016 13:54

Yurtdışına çıkışlarda havalimanı ve sınır kapılarında alınana 15 TL'lik yutdışı çıkış harcının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin tartışmalara Maliye Bakanı Naci Ağbal son noktayı koydu. Ağbal, 15 TL'lik harç pulu ücretlerinin kalkmayacağını belirtti. Bakan Ağbal ayrıca alınan harç bedelinin TOKİ'ye aktarıldığını söyledi.

Milliyet Gazetesi’nden Meriç Tafolar’ın haberine göre Maliye Bakanı Naci Ağbal, yurtdışı çıkış harcından 2015’te 99 milyon 135 bin TL tahsil edildiğini kaydetti. Yurtdışı çıkış harçlarına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Bakan Ağbal, şunları kaydetti:

“Yurtdışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan bu harcın tutarı, 2001-2002 arasında 50 dolar, 2002-2007 arasında 70 TL olarak uygulanmış ve 2007’de yapılan düzenlemeyle 15 TL’ye düşürülmüştür. Yurtdışına çıkış harcı, anayasanın 73. maddesine uygun olarak düzenlenmiş olup harç gelirlerinin tümü TOKİ Başkanlığı’na aktarılmaktadır.”

 

Harç kalkmıyor

 

Ağbal, 2007’de 58 milyon 871 bin TL, 2008’de 50 milyon 95 bin TL, 2009’da 50 milyon 75 bin TL, 2010’da 73 milyon 940 bin TL, 2011’de 88 milyon 631 bin TL, 2012’de 67 milyon 82 bin TL, 2013’te 86 milyon 449 bin TL, 2014’te 91 milyon 845 bin TL ve 2015’te 99 milyon 135 bin TL yurtdışı çıkış harcı tahsil edildiğini bildirdi. 2007’ye kıyasla 2015’te yurtdışı çıkış harcından tahsil edilen tutar yüzde 68 arttı. Ağbal, “Yurtdışına çıkış harcının kaldırılmasına yönelik halihazırda bir çalışma bulunmamakta” dedi.

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