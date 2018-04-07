Bakan Ağbal: National Geographic ve Discovery Türkiye'deki projelerin belgesellerini çekiyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye artık dünya çapında mega projeler yapabilen az sayıda ülkeden birin olduğunu belirtip "National Geographic ve Discovery Türkiye'nin projelerinin belgesellerini çekiyor" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, Bayburt'un Demirözü ilçesinde Hüseyin-Nusret-Resul Beyler Demirözü İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitim, belediyecilik, gençlik ve tarım alanlarında 20 milyon liralık 15 yatırımı tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunmanın haklı gururunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Ağbal, ilçelerde ve Bayburt'ta devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bilgi vererek, vatandaşın hizmetin en iyisine layık olduğunu vurguladı.

Hükümet olarak Türkiye'nin her yerinde gece gündüz çalıştıklarına işaret eden Ağbal, "16 yıldır yapılan hizmetler Türkiye'yi her anlamda değiştirdi, dönüştürdü. Türkiye artık dünya çapında mega projeler yapabilen az sayıda ülkeden biri oldu. Çanakkale 1915 Köprüsü, büyük tünel projeleri, Boğaz'da yapılan tünel projeleri ile Türkiye'nin yaptığı projeler, artık dünya çapında projeler." diye konuştu.

Zaman zaman National Geographic ve Discovery'de, dünya çapında projelerin belgesel haline getirildiğine dikkati çeken Ağbal, "Bu televizyon kanalları Türkiye'nin projelerinin belgesellerini çekiyor. Bunlar öyle sıradan projeler değil, çok yüksek mühendislik, çok ciddi kaynak gerektiriyor. Meydana getirdikleri etki çok büyük. O açıdan AK Parti hükümetleri olarak her alanda yapmış olduğumuz yatırımlarla Türkiye'yi 2023'lere, 2053'lere, 2071'lere inşallah birlikte taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, her zaman "durmak yok, yola devam" dediklerini anımsatarak, "Hep birlikte Türkiye'yi büyütecek ve kalkındıracağız." dedi.