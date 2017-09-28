Bakan Ağbal (MTV zammı) "Vatandaşın tepkisine hak veriyorum"

Enver ALAS /İSTANBUL,(DHA) Maliye Bakanı Naci Ağbal, \"8. İstanbul Finans Zirvesi\"nde konuştu. Bakan Ağbal, açılış konuşmasının ardından program moderatörünün sorularını yanıtladı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)\'ne 2018 yılından geçerli olmak üzere yüzde 40 zam yapılmasına yönelik bir soru üzerine, Naci Ağbal, \"MTV her sene artıyor. Enflasyon ne kadarsa otomatik olarak artıyor. Eğer biz bu düzenleme yapmasaydık MTV, 2018 yılında yüzde 15 oranında artacaktı. Örneğin bu sene 500 lira MTV ödemiş bir vatandaş, gelecek sene hiçbir müdahale yapmamış olsaydık 575 lira ödeyecekti. İki taksite böldüğümüzde yaklaşık olarak 32,5 lira fazla ödeyecekti. Şimdi biz yasal bir düzenleme yaptık. MTV\'de yeni bir tarife ürettik. Bu tarifeye göre rakamlar bunlardır. Bu rakamlarla önceki rakamları kıyasladığımızda bir artış olarak karşımıza çıkıyor. Bu sene 500 ödedi, gelecek sene 575 ödeyecekti. Şimdi vatandaşımıza diyoruz ki 700 lira öde. Herkes aynı arabayı kullanmıyor. Herkesin aynı yaşta arabası yok. Vatandaşın bu konudaki tepkisine hak veriyorum. Vatandaşlarımız bu konuda her zaman duyarlı olsunlar, başımızın üstüne. Burada bir sorun yok\" diye konuştu.





\"HAKKANİYETE ADALETE UYGUN\"



Ağbal, konuşmasının devamında ise \"Samimiyetle bunu yaptık ancak birşey daha yaptık. Yıllardır konuşulan birşey vardı; ben araç alıyorum 50 bin liraya komşum da alıyor 200 bin liraya. İkimizin de MTV\'si aynı. İkimizde aynı parayı ödüyoruz. Buna adalete uygun denir mi? Burada önemli bir değişikliğe daha gidiyoruz. MTV\'de vergi ödeme gücü ilkesine uygun olmalı. 2018\'den itibaren bir kişi araç almak istediğinde 50 bin liralık aracı alanın vergisi daha düşük olacak, daha pahalı alanın vergisi de daha yüksek olacak. Bu hakkaniyete, adalete uygun. Geçen sene ÖTV\'de bu düzenlemeyi yaptık, bu sene de MTV\'de yaptık. 2017 yılı sonuna kadar eski sistem geçerli. Araba almak isteyenler için bu yıl sonuna kadar araba almak, gelecek yıllara dönük ödenecek vergiler bakımından avantaj getiriyor\" ifadelerini kullandı.

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