Bakan Ağbal: Drone'lara ÖTV gelebilir

Maliye Bakanı Naci Ağbal, son zamanlarda kullanımı giderek artan drone'lar hakkında açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ağbal, otomotivden alınan ÖTV ile ilgili bir çalışmalarının olmadığını belirterek "Şu aşamada genel olarak ÖTV'yle ilgili geniş kapsamlı bir çalışmamız yok" dedi. Ancak ÖTV'nin drone'da kullanılabileceğine işaret ederek "Ben sadece bu drone’lara mı ÖTV getirsek diye düşünüyorum. Bu drone'ların sayısı artıyor, drone'a ÖTV yok, dolayısıyla bu drone'lar uçuyor havada, onların da ÖTV’si yok, ÖTV gelebilir onlara" dedi.