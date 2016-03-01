Bakan Ağbal: Asgari ücretliler için vergi borçlarının yeniden yapılandırılması mümkün değil

Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV'ye katıldığı bir programda son dönemde asgari ücretli çalışana gelir vergisindeki indirime gidileceği yönündeki tartışmalara son vererek, " Burada tarife ile ilgili bir meseleyi konuşurken, belirli bir gruba, belirli bir kesime dönük, vergi konusuyla ilgili bir düzenleme yapmak doğru değil, bunu masaya getirmek yanlış olur" sözleriyle tarifenin değişmeyeceğini açıkladı.

Bakan Ağbal, 1 Ocak 2016 itibarıyla net asgari ücretin bekar bir çalışan için bin 300 lira, evli 3 çocuklu bir kişi için ise net asgari ücretin bin 384 lira olduğunu hatırlattı. Vergi tarifesinin herkesi ilgilendirdiğine dikkati çeken Ağbal, "Asgari ücret tarifesi ile ilgili bir meseleyi konuşurken, belirli bir gruba, belirli bir kesime dönük konuşmak mümkün değil. Eğer biz tarife yapısında bir değişiklik yapacaksak, sadece 'şu gruptaki mükellefler için yaptık' deme şansımız yok, o değişiklik herkesi ilgilendiriyor. Bizim her zaman için mali disiplin konusunda bir kararlılığımız var, vergi gelirleri konusunda bir hassasiyetimiz var, bu hassasiyetimiz devam ediyor. Vergi konusuyla ilgili bir düzenleme yapmak doğru değil, bunu masaya getirmek yanlış olur" dedi.

Taşeron işçilerin durumu

Taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik hazırlıklara ilişkin bilgi veren Ağbal, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü, yasal değişiklikle ilgili alternatifler hazırladıklarını ve en yakın zamanda çalışmayı Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bazı detaylarda ilave çalışma yapma kararı verdiklerini anlatan Ağbal, "Bu konuda 21 Mart'a kadar bir düzenleme yapacağımızı açıkladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Geçiş düzenlemesiyle ilgili çalışma belli bir noktaya geldi" diye konuştu.

Bu kapsamda, ayrıca kamuda yardımcı işlerin tarif edilmesi ve bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıkarılması gerektiğine işaret eden Ağbal, kamu kurumlarıyla çalışmaları bitirdiklerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile belli bir noktaya geldiklerini ve işçi ve memur konfederasyonlarıyla da konuyu görüşeceklerini bildirdi.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik düzenlemenin 21 Mart'a yetişip yetişmeyeceği sorusuna Ağbal, "Şu ana kadar Eylem Planı'nda söylenen her bir eylemle ilgili takvime dikkat ettik. Umuyorum ki bu çalışma da bundan önceki eylemler gibi vaktinde Meclise sunulacak" dedi.

"Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması mümkün değil"

Ağbal, Kamu Personel Rejimi'ne ilişkin sorular üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konudaki teknik çalışmasının devam ettiğini dile getirdi. Kamu Yönetimi Reformu ile ele alarak, söz konusu çalışmayı getireceklerini ifade eden Ağbal, "Sosyal taraflarla diyaloğu ve çalışanlarımızı çok önemsiyoruz. Bu çalışmanın hedefinde kamu çalışanlarımız asla olamaz. Bu ülkenin geleceği için önemli bir reform. Bunu sosyal taraflarla birlikte yapacağız. Çalışmanın her aşamasında diyalog ve anlayış birliği içinde olacağız" diye konuştu.

Maliye Bakanı Ağbal, asgari ücretliye vergi borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda çalışma olup olmadığı yönündeki soruya, "Kesinlikle böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.