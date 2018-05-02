Bakan Ağbal: Akaryakıtta ÖTV düşürülmeyecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Cemil Ertem'in aktaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirime gidilebileceğine yönelik ifadelerine ilişkin olarak, böyle bir çalışmanın şu an olmadığını bildirdi.

Ağbal, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, akaryakıtta ÖTV'nin indirilebileceği iddialarına, "Şu an bir çalışma yok" yanıtını verdi.

Ağbal, ÖTV'nin bütçe gelirlerinde önemli bir kalem olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 130 milyar TL para topluyoruz, bunun yüzde 46'sı akaryakıttan geliyor. Akaryakıtta 0.50'lik bir indirim için 16 milyar TL vergiden vazgeçmemiz gerekiyor, bu da bütçeye önemli bir yük getirir" değerlendirmesini yaptı.

Önceki günlerde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, bakanlığın fiyat esnekliği az olan mallarda ÖTV indirimine gitmesi gerektiğini söyleyerek, "Örneğin akaryakıt gibi, MB'nin politikalarını destekleyecek şekilde gerekli adımların atılması gerekiyor" diye konuşmuştu.

Standard & Poor's'un (SP) Türkiye'nin notunu tekrar düşürmesiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Açıklamanın içeriğinden öte zamanlaması ilginç. S&P'nin önümüzdeki 24 Haziran süreci varken, kendisi ile çelişerek böyle bir açıklama yapması politik bir açıklama izlenimi doğuruyor. Raporun içerisinden öte kararın böyle bir süreçte açıklanmış olması kuruluşun kendi kredibilitesine zarar vermiştir."

Yeni yapılandırma ile ilgili Ağbal, "Toplam 183.5 milyar TL bir alacağı yapılandıracağız. Vatandaş borcunun aslını ödeyecek, faiz yerine düşük oranlı bir ödeme yapmış olacak, son derece olumlu bir düzenleme" dedi. Ağbal, bu yapılandırmanın önceki yapılandırmaya göre ilave avantajlar sağladığını duyurdu. Ağbal, "Yapılandırmadan bugüne kadar 40 milyar TL tahsilat yaptık, yeni yapılandırmadan ilk yıl 15-16 milyar TL bir gelir elde etmiş olacağız" şeklinde konuştu.