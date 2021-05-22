Bakan Adil Karaismailoğlu ilk kez Kanal İstanbul'un birebir resmini paylaştı: Yapılan barajlarla kayıptan daha fazla su ihtiyacı yaratılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5 yılda bitirmeyi plandadıklarını söylediği Kanal İstanbul'un ilk kez birebir ölçeğinde resmini paylaştı.

Yap-işlet-devret modeliyle daha hızlı ve daha adil projeler yapılabildiğini belirten Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın maliyeti 10 milyon euro olduğunu ve devletin kasasından para çıkmadığını ifade ederek, "Ekonomik değeri olmayan bir alandı, devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan böyle bir alanı ekonomiye kazandırıyorsunuz, binlerce istihdam yaratıyoruz.



Uçuş süreleri beklentinin üstüne çıktığı için beklenilenden daha kısa bir sürede gelir elde ettik. Doğa tabiata koruma aldı altına bazı yanlış teşebbüslere girildi. Biz sadece 13,5 hektarlık bir alanda sadece 2 yıl çalışacağız. Bu proje bittiğinde binlerce istihdam yaratılacak. Rizelilere İyidere Lojistik Limanı'nın yararlarını anlattık, hak verdiler. Çanakkale Köprüsü yapıldığı zaman 2 dakikada karşıya geçilecek. Bu tip dev projeler 100 yıllarca kullanılacak, ülkemize değer katacak projeler." ifadelerini kullandı.

Yavuz Sultan Selim köprüsünün işletme süresinin 2027 yılında bittiğine işaret eden Bakan Adil Karaismailoğlu, "2027'de tamamen devletin oluyor devlet isterse ücretsiz de kullandırabilir. Ülkemizin her yerinde ciddi yatırımlar var. Biz yerel kalkınmaya çok önem veren bir hükümetiz. Çanakkale Köprüsü yapıldığı zaman 2 dakikada karşıya geçilecek. Bu tip dev projeler 100 yıllarca kullanılacak, ülkemize değer katacak projeler." diye konuştu.

"Kanal İstanbul'u 5 yılda bitirmeyi planlıyoruz"

İstanbul'dan geçen gemi sayısının 25 bin olduğunu belirten Adil Karaismailoğlu, projeye ilişkin şunları söyledi: "Avrasya'nın tam merkezindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalı'nda bir kaza oldu, kanal kapandı. Bir günlük maliyeti 9 milyar dolar. Lojistik koridorlar artıyor. Denizden taşımacılığın oranı her yıl arıyor. Bugün İstanbul'da güvenli geçmesi gereken gemi sayısı 25 bin, ama biz arkadaşlarımızla birlikte 43 bin gemiyi güvenli olarak geçirmeye çalışıyoruz. Bu yıllar boyunca artacak ve ilerde yetmeyecek.



2050 yılında 78 bin geminin geçmesi bekleniyor.Kanal İstanbul projesiyle Türkiye lojistik üst olacak. Haziran itibarıyla projemize başlamış olacağız. Bizim 10 yıldan sonra Kanal İstanbul'a ciddi bir şekilde ihtiyacımız olacak. Gemilerin bekleme süreleri uzayacak, bunların bekleme maliyetleri lojistik maliyetleri düşünüldüğünde Kanal İstanbul'dan geçmek daha avantajlı olacak.



5 yılda bitirmeyi planlıyoruz. Sazlıdere Barajı İstanbul'un su ihtiyacının 2,9'unu karşılıyor. Yapılan barajlarla kayıptan daha fazla su ihtiyacı yaratılacak. Güzergah üzerinde orman alanı bulunmamaktadır."