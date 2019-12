Bakan, açılış yapmayı tercih etti!

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, uçak kazasıyla ilgili net bilgilere ulaşmak için Ankara'ya dönmek yerine Bingöl’de park ve yol açılışları yapmayı sürdürdü.



Eyüp Erdoğan / Tempo24



Hollanda’da yaşanan uçak kazası sırasında Bingöl'de bulunan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ölenlerin sayısı ve kaza ile ilgili net bir bilgiye ulaşamadan “Can kaybı yok” diyerek Bingöl’de açılış yapmayı sürdürdü.



Kaza haberinin tüm dünyada yankılandığı saatlerde Yıldırım, Bingöl’de belediye tarafından yapılan yol ve parkların açılış törenine katıldı. Ardından Bingöl Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nu makamında ziyaret ederek Genç Caddesi’ndeki AKP’nin seçim bürosunun açılışını yaptı.



Türk bakan: ‘Can kaybı yok’



Ajanslara 12:30 sıralarında düşen haberde Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul-Amsterdam seferini yaparken düşen THY uçağıyla ilgili, ''Sevindirici olan, can kaybı olmadan bu kazanın atlatılmış olmasıdır'' dedi.



13:00 sıralarında Yıldırım’dan, yolcu uçağının teknik bakımının 22 Aralık 2008 tarihinde yapıldığı açıklaması geldi.



Saat 13:00 civarında haber ajansları, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine gelen Yıldırım’ın, Kaymakam Cengiz Ünsal'dan bilgi alarak, belediye tarafından yapılan yol ve parkların açılış törenine katıldığını duyuruldu.



14:06’da ajanslardan Yıldırım’ın, ''Ümidimiz temennimiz can kaybı olmadan bu kazanın bu şekilde atlatılmış olmasıdır'' açıklaması geldi.



Hollandalı bakan: Başsağlığı dileriz



14:15'te Hollandalı Ulaştırma Bakanı Camiel Eurlings kazada ölenler için taziyede bulundu. Eurlings, 'de Volkskrant' gazetesine de yansıyan açıklamasında "Bugün kaza geçiren insanları düşünüyoruz ve anıyoruz. Diğer dünyaya yolculuk yapmış olanların aileleri ve kendilerine en içten barış, huzur ve başsağlığı dileriz" dedi.



14:30 sıralarında Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, kazada 7 kişinin öldüğü haberinin kendisine ulaştığını açıkladı.



AKP seçim bürosunu açtı



16:23'te haber ajansları Bakan Yıldırım'ın, Bingöl Valisi İrfan Balkanlığolu'nu makamında ziyaret

ettikten sonra Genç Caddesi'ndeki AKP'nin seçim bürosunun açılışını yaptığı haberini geçti.



Aynı saatlerde Hollandalı yetkililer, uçakta yakınları bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yakınları hakkında bilgi almaları için acil yardım hattının kurulduğunu duyurdu.



‘9 kişi hayatını kaybetti’



Saat 17:00 sıralarındaysa Hollanda Ulaştırma Bakanı Camiel Eurlings, CNN Türk’ün canlı yayınına çıkarak 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Eurlings'in açıklamasının ardından Schiphol havalimanı yetkilileri basının sorularını yanıtlayarak kaza hakkında detaylı bilgiler verdi.



'İlla can kaybını artırmaya yönelik gayret mi göstermeliydik?'



Uçak kazasındaki ölü ve yaralı sayısında dün çelişkili açıklamalar yapan Bakan Yıldırım, kendini şöyle savundu:



"Hollanda'daki mevzuata uymak zorundayız. Kaza oluş şekli sebep ve sonuçları kısa sürede aydınlatılacaktır. Uçağın yumuşak zemine düşmesi can kaybının büyümesini önledi. Pilotlarımız hayatları pahasına olağanüstü bir gayret gösterdi.



Kaza Hollanda'dadır. Amsterdam'da olmuştur. Bizim sınırlarımız içinde değil ki hemen bir kesin rakam verilsin. Sokakta söylenenlere itibar edersek bu haksızlık olur. Açıklamalarımızda hiç bir çelişki yok. Şu an için can kaybı yok denilmiştir. Bu ne demektir yaralılar var ağır yaralılar var, can kaybı olabilir. İlla can kaybını artırmaya yönelik bir gayret mi göstermeliydik? Şu anda arakadaşlarımız ve uzman ekipler gerekli çalışmayı yapıyorlar."