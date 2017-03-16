Bakan açıkladı; yeni KHK'lar yolda

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Yeni OHAL kararnameleri var ama içeriğiyle ilgili bir açıklama yapamayız, ilgili onay süreçleri devam ediyor, şu anda da çalışmasını yaptığımız bir kanun hükmünde kararname (KHK) taslak çalışması var" dedi.

KHK'da yer alabilecek maddeler ile ilgili açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da "Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa şikayetler geliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu büyük ihtimalle bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) düzenlemesiyle gündeme getirebiliriz. Çalışmalar son noktadadır. İnşallah bu toplumsal talepleri karşılayacağız" ifadelerini kullanmıştı.