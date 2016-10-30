Bakan açıkladı; yapılandırma için 5.3 milyon başvuru geldi

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin son rakamları açıklayan Maliye Naci Ağbal, “Şu ana kadar yaklaşık 5,3 milyon başvuru aldık ve yeniden yapılandırdığımız tutar da 46 milyar liraya çıktı. Bu bir rekor. En son 2011 yılında yapılan yeniden yapılandırma yasasında başvuruların sonunda elde edilen rakam 39 milyar liraydı. Daha biz bugünden 46 milyar liralık bir başvuruyu almış olduk” dedi. Ağbal, başvuru süresinin vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle 25 Kasım’a kadar uzatıldığını anımsattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; otomotiv sektörü için getirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin sorulması üzerine de Ağbal, bu düzenleme ile Bakanlar Kuruluna bir yetki alındığını ifade etti. Bakan Ağbal, şunları kaydetti:

“Bugün otomobiller üzerinde biliyorsunuz ÖTV var. 1600 cc’ye kadar olan araçlarda yüzde 45, 1600-2000 arası olan araçlarda yüzde 90 ve onun üzerinde olan araçlarda da yüzde 135. Burada şöyle bir durum var. Her ne kadar motor silindir hacmi aynı olsa da araçların fiyatları arasında çok önemli farklılıklar var. Biz burada bir yetki alıyoruz. Vergi oranlarını fiyat aralıklarına göre farklılaştırabilme yetkisi alıyoruz. Fiyatlama türlerine göre, örnek olarak veriyorum bunları, 50 bin ile 70 bin lira arasındaki gruptaki otomobiller için bir farklı vergi oranı, alttakiler için farklı bir vergi oranı.”

Getirilen düzenleme ile neyi amaçladıklarını da açıklayan Ağbal, otomotiv sektöründeki ÖTV’de motor silindir hacminin bugün tek belirleyici etken olduğunu, fiyata karşı bir duyarlılığı olmadığını söyledi. Ağbal, “Şimdi, ‘fiyatlar arasında bu kadar farklılık varsa, o zaman vergileri de bu farklılığa uygun olarak farklılaştıralım’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yetkinin ne zaman ve nasıl kullanılacağına hükümetin karar vereceğini dile getiren Ağbal, şöyle devam etti:

“Bu aslında bugüne has bir konu değil. Uzun zamandır hep burada bir vergi adaleti beklentisi vardı, biz onu karşılamaya çalışıyoruz. Yani 50 bin liralık bir araçla 150 bin liralık bir araç motor silindir hacmi aynı diye aynı oranda vergilendirilmeli midir? Vergilendirilmemelidir. Daha farklı oranlarda vergilendirilmesi lazım. Biz burada özellikle şuna dikkat edeceğiz. Düşük fiyat segmentlerinde vergi oranının daha düşük olması lazım. Burada bunun teknik çalışmaları yapılıp kararı öyle verilecek. Aslında otomotiv sektörüyle karşılıklı görüşüyoruz, yakın bir zamanda aslında sistemi toptan değiştirecek, hem çevreye duyarlı, enerji kullanımına duyarlı hem de diğer taraftan Türkiye’de otomotiv sektörünü büyümenin itici gücü haline getirecek bir yeni sistem üzerinde de çalışmalarımız var. Bu konuda da ben sektöre her zaman söylüyorum, gelin beraber çalışalım.”

"Bedelli askerlikle ilgili bir çalışmamız yok"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bedelli askerlikle ilgili bir çalışmanın olup olmadığı yönündeki soruya ise “Şu anda bedelli askerlikle ilgili bir çalışmamız yok.” yanıtını verdi.

"Kim“Acaba Türkiye bir ekonomik krize girer mi?” endişelerinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine de Ağbal, “Kimse böyle bir beklenti ve senaryo üretmesin, Türkiye herhangi bir ekonomik krize girme durumu olmayan bir ülke.” dedi.

Bütçe dengelerinin olabildiğince sağlam olduğuna dikkati çeken Ağbal, “Türkiye’nin kamu maliyesine ilişkin göstergeleri herkesin gıptayla baktığı göstergeler. Hangi ülkede bugün yüzde 1’ler civarında bütçe açığı var? Hangi ülkenin borcunun milli gelire oranı yüzde 30’lar civarında? Herkes Türkiye’ye hayranlıkla bakıyor.” diye konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, döviz kuru, faiz veya borsanın konjonktürel ve dış ekonomik ve finansal koşullardan etkilenen göstergeler olduğunu belirterek, “Merak etmesinler. İnşallah 2 ve 3. çeyrekte ekonomide bir yavaşlama belirtisi oldu ama 4. çeyrekten itibaren inşallah hem iç tüketimde hem yatırımda hem ihracatta daha güzel günler bizleri bekliyor.” ifadelerini kullandı.



Bütçedeki gelişmeleri de değerlendiren Ağbal, muhalefetin aslında hiç eleştiremediği şeyin bütçe olduğunu söyledi. Ağbal, AK Parti hükümetlerinin hazırladığı bütçelerin en önemli özelliğinin, vatandaşa hizmet götürmesi olduğunu vurguladı. 2017 yılı bütçesinin de tam manasıyla bir kalkınma, büyüme, hizmet ve vatandaş bütçesi olduğunu dile getiren Ağbal, “Biz bütçeyi böyle anlıyoruz ve böyle uyguluyoruz.” dedi.

4 bin 300 civarında kurum kapatıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonlar sonucunda el konulan varlıklara ilişkin soruyu da yanıtlayan Ağbal, şöyle konuştu:

“Şu ana kadar bu FETÖ terör örgütü kapsamında, tüzel kişilikleri kaldırılan kurum ve kuruluşlar kapsamında yaklaşık 4 bin 300 civarında kurum kapatıldı ve kanun hükmünde kararname çerçevesinde bunların bütün taşınmaz varlıkları, binaları, ellerindeki paralar, bütün diğer taşınırlar da devlete geçti. Ben hep söylüyorum. Milletin elinden bir şekilde yasa dışı yollarla elde edilen bu varlıklar tekrar millete dönmüş oldu. Maliye Bakanlığı olarak bunlarla ilgili işlemlere devam ediyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafında yaklaşık 4 binin üzerinde binaya el kondu. Süratle bu binalar ilgili kurumlara verildi ve şu anda kapılarını tekrar açıp vatandaşa hizmet ediyorlar. Bu binalarda paralar ele geçirildi, bankalardaki paralarına el koyuldu. Yaklaşık 400 milyon liranın üzerinde de bir nakit söz konusu.”