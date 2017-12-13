Bakan açıkladı: Tek kartla Türkiye gezilebilecek

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2018’de yeni bir kart uygulamasına geçmeyi planladıklarını ve projenin isminin “Türkiye Kart” olacağını açıkladı. Arslan PTT'den alınabilecek olan kartla vatandaşın istediği yerden tek kartla seyehat edebileceğini belirtti. Arslan, Kanal İstanbul için halen 5 güzergah tercihinin masada olduğunu da sözlerine ekledi.

Aslan, PTT’nin 4 bin 600 noktası üzerinden bu kartın alınabileceğini belirterek , “Kredi kartıyla yapabildiğiniz her şeyi yapabileceksiniz. Bununla sınırlı değil, İstanbul başta olmak üzere tüm belediyelerle anlaşmalar yapıyoruz. Otobüsünden, metrosuna her yerde geçecek. İl değiştirdiğinizde ayrı bir kart almanız gerekmeyecek. Milli parklarda, müzelerde, uçaklarda her yerde geçecek” dedi. Amaçlarının tek bir kartla her türlü finansal işlemi yapmak olduğunu vurgulayan Arslan, “Dünyada örnekleri çok az. Birçok ülkeye bunu ihraç da edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'na konuşan Bakan Ahmet Aalan'ın açıklamaları şöyle:

Ulaştırma projeleri garantilerindeki son durumu da anlatan Arslan, Avrasya projesinde günlük yaklaşık 68 bin geçiş için garanti verildiğini belirtti. Burada 20 bin civarında geçişle başlandığını söyleyen Arslan, yaz sezonunda 65 bine çıkılan günler bulunduğunu ifade etti. Bütün yıl ortalamasının ise 41 bin olduğunu vurguyan Arslan, “Son dönem ortalaması 48 bin. Bunun anlamı şu, artış sürecek ve bir-iki yıl içinde garanti rakamını geçmiş olacağız” dedi. Osmangazi Köprüsü’nde günlük garanti geçiş rakamı daha önce 40 bin olarak açıklanmıştı. Bakan Arslan, burada 12-13 binlerden başladıklarını, şu anda 20 bin civarında geçiş sağlandığını söyledi. 30 binin üzerine çıkıldığı aylar olduğunu da vurgulayan Arslan, Osmangazi’de istenilen seviyelere ulaşabilmesi için Bursa-İzmir otoyolunun açılması gerektiğini söyledi. Bu otoyolu 2018 sonu 2019 ilk yarısında bitirmek istediklerini belirten Arslan, “İstanbul-izmir arası 3 saate düşünce, ilave trafik oluşacak. Oraya birçok yeni yatırım yapılıyor. Yatırım, ticareti, ticaret, trafiği artıracak. Birkaç yıl içinde garanti rakamlarına ulaşacağız, ancak birkaç yıl sabretmek durumundayız” diye konuştu.

2 Ocak Kurulu garanti

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde de 135 bin garanti rakamı bulunduğunu vurgulayan Arslan, 40 binlerden ortalama 110 binlere geldiğini belirtti. Sene ortalamasında ise rakamın biraz daha düşeceğini söyleyen Arslan, şöyle devam etti: “Kurtköy bağlantısı bu yıl bitirildi. O ilave trafik oluşturdu. Odayeri’nden sonra yolun devamı olmadığı için, bütün trafiği Mahmutbey istikametine veriyorduk. Sene sonu itibariyle D20 dediğimiz Çatalca bağlantısını açacağız. Hem mesafe kısalacak, hem süre. Küçük araçlar, 3. köprüyü daha çok tercih edecek. Büyük araçlar Mahmutbey’e girmeden köprüye geçeceği için, Mahmutbey de rahatlayacak. Garanti ödemelerinde 2 Ocak 2018 tarihli kurun kullanılacağını belirten Arslan, “Bir önceki yılın 2 Ocak kuru da dikkate alınarak hesaplama yapılacağını” belirtti. Arslan, Mart veya Nisan ayında garanti ödemelerinin yapılacağını sözlerine ekledi.

Kanal İstanbul için 25 güzergah masada

BAKAN Arslan, Kanal İstanbul’la ilgili gelişmeler hakkında ise şu açıklamayı yaptı: “Kanal için çıkılan ilan alternatiflerden sadece biri için. Alternatiflerin her biri için de aynı prosedür uygulanacak. Proje kapsamında genişliği 5 kilometrelik bir koridor olacak. Bazı yerlerde zemin uygun olmayacak, bazı yerlerde SİT alanı olacak. Böyle durumlarda koridor esneklik sağlayacak. Finansman modelini de aşağı yukarı kesinleştirdik. Bir kanal olacak. Çıkan kazı malzemesi, tarım arazilerinde, 3 ada yapımında kullanılacak. Ayrıca 3. havalimanı civarındaki kömür ocaklarından kaynaklı çukurları da, bu malzemeyle doldurup yeşillendireceğiz. Kanalın yapımı için bir finansman modeli, sosyal donatılar ve kentsel dönüşümün finansmanı, adaların yapılması ve cazibe merkezi getirilmesi hususları. Bütün bunlar farklı finansman modelleriyle yapılabilecek. Klasik yap-işlet-devretten tutun, farklı kamu-özel ortaklığıyla yapılacaklara kadar alternatifleri değerlendiriyoruz. Hedefimiz 2018’in ilk yarısında ÇED çalışması da dahil, güzergahla ilgili teknik gereklilikleri yapmak.”

Maliyet değişir

Canlı yaşamı, ekoloji, jeolojik etüdler, topografya, su kaynakları gibi tüm unsurları dikkate alarak bir çalışma yaptıklarını söyleyen Arslan, “15 ilyar dolarlık bir proje. İlave sondajlar, zeminin durumunu ortaya koyacak. Zemine göre fiyatlar artacak veya azalacak. Kazıda çıkacak malzeme de, adalardaki maliyet yükseltecek veya düşürecek. Tarım arazisine çıkacak malzeme de değerlidir. Kısaca esneklikler çok, maliyet bunlara göre değişir. 15 milyar dolar büyük bir rakam. Ama istanbul Boğazı’nı tehlikelerden korumanın, özellikle tarihi dokuyu korumanın parasal karşılığı yok. Çıkış noktamız da bu” diye konuştu.

Telekom'da çok ciddi taliple var

Telekom’daki son durumu da anlatan Bakan Arslan, telekomünikasyon şirketlerindeki hisse devrinin kamunun iznine tabi olduğunu vurguladı. Şirket veya ülke çıkarına aykırı bir devre izin vermeyeceklerini belirten Arslan, “OTAŞ’ın borcu var. Borca karşılık, kendi hisselerini teminat gösterdi. Diyelim ki banka el koydu. Telekom’un hissedarı banka olacak. Şu anda memnuniyetle görüyoruz ki, şirkete çok ciddi talipliler var. Müzakereler devam ediyor.Onlar yürüyor” dedi.

PTT, 128 bin aracı sorguladı

PTT’nin yakın zamanda araçların muayene ve kilometre bilgilerinin öğrenebildiği bir hizmeti devreye soktuğunu kaydeden Arslan, bir ay içinde 128 bin kişinin bu sorgulamayı yaptığını belirtti. Günde 4 bin kişinin sisteme girdiğini kaydeden Arslan, gelecek yıl ise bu rakamın 10 katına çıkmasını beklediklerini söyledi.

Nakit toplamak daha maliyetli

ARSLAN, 3. köprüde HGS-OGS ile ödemede sorun yaşandığı ve vatandaşların nakit ödemeye zorlandığı iddialarını da değerlendirdi. Zaman zaman kendilerine bu şikayetin geldiğini belirten Arslan, nakit para toplama, muhafaza etme ve bankaya götürmenin ayrı bir maliyeti olduğunu vurguladı. Arslan, “Kötü niyet görmüyoruz. Sorunun aşılması için,‘HGS yanlış yere yapıştırılmış, yıpranmış olabilir’ dedik. PTT, yapıştırmalar (sticker) için ücretsiz değişim başlattı. Ayrıca kişinin HGS veya OGS’si birkaç kez geçmiyorsa, otomatik olarak uyarı mesajı gönderiyoruz. Bu tedbirler sonrası, şikayetler de ciddi anlamda azaldı” diye konuştu.