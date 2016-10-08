Bakan açıkladı; Rusya ile imzalar yarın atılıyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yarın Rus mevkidaşı Aleksey Ulyukayev’le birlikte ortak yatırım fonu kurulması konusunda ortak bir bildiri imzalayacaklarını söyledi.

Rusya’nın Tataristan Cumhuriyeti’nde bulunan Zeybekci, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Mevcut gelişmelerin yanı sıra Rusya Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev’le birlikte 9 Ekim’de, Rusya ile Türkiye’nin üçüncü ülkelere yatırım yapmak için kurmayı planladığı ortak yatırım fonunun oluşturulmasıyla ilgili şartları tayin eden bir ortak bir beyanname imzalayacağız” dedi.

Tataristan’ın Alabuga kentinde Türk yatırımcılarının girişimleriyle kurulan Trakya Glass Rus ve Automotive Glass Alyans Rus cam fabrikalarının açılışına katılan Zeybekci, Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili temaslarda bulunacağını belirterek, “Yarın meslektaşım Sayın Ulyukayev ile buluşmayı, pazartesi ise Enerji Bakanı Sayın Novak ile bir araya gelmeyi planlıyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanlarımız da, Türk Akımı dahil olmak üzere tüm bu konuları müzakere etmek için çok yakın bir zamanda görüşecekler” diye konuştu.