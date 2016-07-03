Bakan açıkladı: Putin ile Erdoğan 1 ay içinde görüşebilirler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayının başında görüşeceğini duyurdu.

TRT Haber'in canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu "Sayın Cumhurbaşkanı'mızla Putin, belki G-20'den önce de yani eylül başından önce de görüşebiliriz, demişlerdi. Esasen bu kararlılığı da görüyoruz. Büyük olasılıkla Temmuz sonuna doğru ya da Ağustos başında Sayın Cumhurbaşkanı'mızla Putin arasında bir görüşme olacak" dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki normalleşme süreci sonrası Rusya'nın Soçi şehrinde bir araya geldiği Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesinin detaylarını da anlatan Çavuşoğlu, görüşmenin ikili ve ekonomik ilişkilerle bölgesel konular bakımından son derece faydalı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayının başında görüşeceğini açıklayan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızla Putin, belki G-20'den önce de yani eylül başından önce de görüşebiliriz, demişlerdi. Esasen bu kararlılığı da görüyoruz. Büyük olasılıkla Temmuz sonuna doğru ya da Ağustos başında Sayın Cumhurbaşkanı'mızla Putin arasında bir görüşme olacak. Bu görüşmenin hazırlığını da bakan arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Ekonomiyle ilgili adımlar atılacak, kararlar alınacak. Yine enerjiyle ilgili diğer konular da dolayısıyla ilgili bakanlarımızla Rusya'dan ilgili bakanlar bir araya gelecek" diye konuştu.

“Lavrov’u Antalya’ya davet ettim”

Rus mevkidaşı Lavrov'u Antalya'ya davet ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Aynı şekilde Dışişleri Bakanları olarak biz, Rusya'yla Türkiye arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması var. Bu zirvenin de hazırlıklarını yapacağız. Sıra Sergey'de, kendisini de Türkiye'ye davet ettim. Hatta o beni Soçi'de ağırladı. Ben de Antalya'ya kendisini davet ettim. O toplantıyı da gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye'nin, Rusya ile iş birliğine hazır olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"DEAŞ terör örgütüne karşı biz herkesle iş birliği yaparız. Başında beri biz mücadelemizi yapıyoruz ve DEAŞ'a karşı aktif mücadeleye katılmak isteyenlere de biliyorsunuz İncirlik Hava Üssü'müzü açtık. Rusya ile de aynı iş birliğini niye yapmayalım? Çünkü bu terör örgütü hepimizin düşmanıdır ve bununla da mücadele etmemiz gerekiyor. O nedenle bu mekanizmaların tekrar hayata geçirilmesi bölge için de terörle mücadelemiz için de herhangi bir olumsuz vakanın yaşanamaması bakımından da son derece önemlidir. Bu konuda da Sergey Lavrov'un da söylediği gibi mutabık kaldık"