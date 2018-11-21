Bakan açıkladı: Marmaray'da ödemeler sözleşme gereği Euro cinsinden yapılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yanıtladığı bir soru önergesinde Marmaray’da ödemelerin sözleşme gereği Euro cinsinden yapıldığını aktararak, "Kur farkından dolayı işverenin, sözleşmenin hak edişinde tek taraflı olarak değişiklik yapmak gibi bir tasarrufu yok” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Marmaray Projesinde sözleşmenin, AB fonları çerçevesinde Euro üzerinden yapıldığını belirterek, "Sözleşmenin yapısı dolayısıyla kur farkından dolayı işverenin, sözleşmenin hak edişinde tek taraflı olarak değişiklik yapmak gibi bir tasarrufu söz konusu değildir” dedi. Bakan Turhan, projenin 2015'te bitirilmesi öngörüldüğü halde bitirilmemiş olması konusunda da hukuki sorunların, yaşanan bazı problemlerin ve kazı sırasında bulunan arkeolojik eserlerin gecikmede etkili olduğunu vurguladı.

"Tek taraflı değişiklik söz konusu değil"

Cahit Turhan, önce 2015'te bitmesi beklenen banliyö hattının neden hâlâ bitirilemediğini belirten HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, “Son dönemdeki dövizdeki yükselişin hattın yapımına ekleyeceği maliyet hesaplanmış mıdır? Eğer hesaplanmışsa bu maliyet, vatandaşın verdiği vergilerden mi yoksa yüklenici firmanın fedakarlığıyla mı çözülecektir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Banliyö hatlarını iyileştirme işlerini kapsayan Marmaray Projesi CR3 sözleşmesi, Avrupa Birliği tarafından temin edilen dış kredi ile finanse edilmiş uluslararası bir sözleşme olmak üzere, dış finansman temini şartları nedeniyle sözleşme kuru Euro'dur. Sözleşme gereği ödemeler de bu kredi fonundan yapılmaktadır. Sözleşmenin yapısı dolayısı ile kur farkından dolayı işverenin, sözleşmenin hak edişinde tek taraflı olarak değişiklik yapmak gibi bir tasarrufu söz konusu değildir.”