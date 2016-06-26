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Bakan açıkladı; Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

“İç turizmde hareketlilik bekliyoruz"

26 Haziran 2016 00:46

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, bu yıl Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nın da Bakanlar Kurulu tarafından 9 güne çıkartılabileceğini söyledi.

Bayram tatillerinin uzun tutulmasının iç turizm için önemli olduğunu belirten bakan, "Erken açıklanması da gördüğümüz kadarıyla sektör tarafından olumlu karşılandı. Bunun sonuçlarını almaya başladıklarını söylüyorlar. Geçen yıl 5 aylık erken rezervasyon sayısı 3 milyonken, bu yıl 4 milyonu geçti. İnşallah Ramazan Bayramı ile bu sayının 4 milyon 300 bin civarında olacağını tahmin ediyoruz. Şu anda otellerdeki doluluk oranları yüzde 80'e ulaşmış gibi görünüyor" dedi.

Kurban Bayramı tatili içinde benzer bir düzenlemeyi planladıklarını vurgulayan Avcı, "Gelecek Kurban Bayramı tatilini yapılacak düzenlemeyle 9 güne çıkartabileceğimiz bir takvim görünüyor. Zannediyorum Bakanlar Kurulu yine erken bir açıklama yapacaktır. Çünkü okulların açılışı hemen arkasından olacağı için erken açıklanmasında yarar olabilir. Dolayısıyla eylül ayında da Kurban Bayramı münasebetiyle turizmde bir hareketlilik bekliyoruz." diye konuştu.

 

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