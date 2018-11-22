Bakan açıkladı; her ile 5 bin 555 müteahhit düşüyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı’nda yaptığı açıklamada Kanal İstanbul çevresinde, 500 bin nüfusu içeren bir planlama yapıldığını kaydetti. Kurum, Türkiye'de 450 bin müteahhit olduğunu belirterek, bu sayı ile Türkiye'nin dünya genelinde ikinci sırada yer aldığını kaydetti. Bu sayı Türkiye'deki illere bölündüğünde her şehre 5 bin 555 müteahhit düşüyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Olası İstanbul depreminde, Allah göstermesin inşallah ama deprem bekleniyor. depremde can ve mal kayıpları yaşarız diyoruz. Bunun da önüne geçmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de bizim dönüşmesi gereken acil 5 milyon binadan bahsediyoruz. Bunun için de bizim acilen bu dönüşümü yapmamız gerekiyor.

*Dönüştürdüğümüz binaları hem günümüz teknolojierini; enerji dediğimiz zaman ekonomiye katkısı var ancak şehrin kültürüne, ihtiyaçlarına uygun projeler yapmamız gerekiyor.

-Biz inşaat sektöründe ülke olarak 450 bin müteahhidimiz var. Dünya ikincisiyiz. Sektörümüz 250 tane doğrudan, dolaylı yönden ilgilendiriyor. Bunlardan birisi de akıllı bina teknolojileri...

-Bugün maliyeti artıran bir unsur ancak, önümüzdeki günlerde enerji verimliliği olabilecek.

-Kanal İstanbul çevresindeki 500 bin nüfusu içeren bir planlama yapılıyor. Örnek bir şehircilik anlayışıyla yapılacak. Tüm bu çerçevede bizim akıllı şehir projesini ülkemizi yayınlaştırmamız gerekiyor. Ki bu enerji bağımlılığından daha az zarar görelim.

-Biz sadece burada değil, yurtdışında da sektörümüzü tanıtıyoruz. Dünya ikincisiyiz. Aslında üretilen malzemeleri kullanmamız çok büyük önem arz ediyor. Hem sektörümüze hem bakanlığımıza, yurtdışında iş yapan mimar ve mühendislerimize ki devletimiz de destek veriyor. Mahal listesindeki ürünler kullanılıyor. İthal ettiğimiz birçok üründen daha kaliteli. Bu fuarlar bu yüzden önem arz ediyor.