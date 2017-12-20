Bakan açıkladı; hayvanlar için de 'aile hekimi' uygulaması geliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, hayvanlara da “aile hekimliği” getirdiklerini söyledi.

Fakıbaba, bakanlığının dünkü Meclis görüşmelerinde, hayvancılıkla ilgili yenilikleri açıklarken, “Şimdi ne yapacağız, biliyor musunuz? Aşıların hepsi bedava, veteriner hekim bakımı bedava. Aile hekimliğini getiriyoruz. Kulak küpesi bedava, aşı bedava” dedi.

“Ve biraz önce yine Veysel (Eroğlu) Bakanımız dedi ki, ‘Ya, bu orman köylerine beraber el atalım.’ Dedim: ‘Ağabey, emrin olur. Sen ahırı yap, ben de hayvan vereyim’” diyen Fakıbaba, tarım desteklerine ilişkin bilgi verirken de “Yem bitkilerine son on beş yılda toplam 4.5 milyar lira destek verdik, vallahi verdik, billahi verdik” diye konuştu.