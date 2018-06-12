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Bakan açıkladı; bayramda köprüler ücretsiz olacak mı?

Bakan Arslan, vatandaşları trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı

12 Haziran 2018 12:38

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bayramda köprülerin ücretsiz olup olmayacağına ilişkin olarak, Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprülerin ücretsiz olacağını açıkladı.  

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamaları şöyle: 

- "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak" 
- "Bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yola çıkacak. Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık"
- "Trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum"

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