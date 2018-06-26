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Spor

Bakambu'dan Quaresma'ya: "Come to Bursaspor"

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - FUTBOL yaşantısına Çin'de devam eden eski Bursasporlu Cedric Bakambu, Ricardo Quaresma'ya seslenerek "Come to Bursaspor" ifadesini paylaştı

26 Haziran 2018 15:03

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - FUTBOL yaşantısına Çin\'de devam eden eski Bursasporlu Cedric Bakambu, Ricardo Quaresma\'ya seslenerek \"Come to Bursaspor\" ifadesini paylaştı.
Bursaspor\'un 2014-2015 sezonunda formasını terleten ve daha sonra İspanya\'nın Villarreal Kulübü\'ne transfer olan Cedric Bakambu, yeşil-beyazlı camia ile bağını koparmıyor. Sosyal medya hesaplarından Bursaspor paylaşımları yapan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Demokratik Kongolu forvet, son paylaşımında ise Beşiktaş\'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma\'ya seslendi. Bakambu, Quaresma\'nın trivela hareketinin yer aldığı görseli Portekizli yıldızı etiketleyerek, \"Ricardo Quaresma come to Bursaspor\" ifadesiyle paylaştı. Bakambu\'nun bu paylaşımına yeşil beyazlı taraftarlar da seyirci kalmadı ve destek verdi.
Cedric Bakambu, 2015-16 sezonunun başında Villarreal\'e 7.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Burada 2 sezon top koşturan 27 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon ise devre arasında Çin\'in BJ Sinobo Guoan Kulübü\'ne 40 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

(FOTOĞRAFLI)

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