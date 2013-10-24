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Bahtiyar Aydın Kürt meselesini çözmeye çalıştığı için mi öldürüldü?

Bahtiyar Aydın’ın vurulduğu belirtilen Kanas türü silahın, komando bölüğünün kuzeyinde yapılan arazi aramalarında bulunduğu ve tutanak altına alındığı öne sürüldü

24 Ekim 2013 12:30

Lice’de 1993'te öldürülen Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın aynı yıl şüpheli şekilde ölen komutanı Eşref Bitlis'le Kürt meselesinin çözümü için çalıştığı öne sürüldü.

Eski Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın Lice’de 1993’te öldürülmesiyle ilgili iddianame zaman aşımına bir gün kala kabul edilmesinin ardından, Aydın'ın eşi Şahin Aydın, suikasta ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye gazetesinden Melik Duvaklı’nın haberine göre, iddianamedeki iddiaları okuduğunda perişan olduğunu ve sürekli ağladığını söyleyen Şahin Aydın olayın peşini bırakmayan savcılara teşekkür ederek “Adalete güveniyorum. Gerçekler ortaya çıkacak” dedi. Eşinin son derece kibar ve saygın biri olduğunu kaydeden Şahin Aydın, “Nasıl yok ettiniz eşimi, nasıl yaptınız bunu” diyerek tepkisini dile getirdi.

Eşinin hiçbir zaman doğru bildiğini yapmaktan çekinmediğini söyleyen Aydın, Kürt meselesi ile ilgili de dönemin Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'le aynı düşüncede olduğunu kaydetti. Aydın, “Kürt meselesi ile ilgili onlar bir grup çalışması içindeydi, Eşref Paşa'ya çok yakındı. Onunla beraber çalışıyorlardı” diye konuştu. İddianamede suçlanan dönemin Alay Komutanı Eşref Hatipoğlu ile ailecek tanıştıklarını da kaydeden Şahin Aydın, “Hemşerimiz. Hiç yakıştıramadım. Hayretler içindeyim” ifadesini kullandı.

 

Star: Emir İlker Başbuğ’dan

 

Öte yandan Star gazetesi Bahtiyar Aydın’ın öldürüldüğü gün helikopterle Lice’ye gitmesi emrinin eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ tarafından verildiğini öne sürdü. Suikastin gerçekleştiği dönemde Diyarbakır Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Hasan Kundakçı, yardımcısı ise Tümgeneral İlker Başbuğ’du.  Tuğg. Bahtiyar Aydın ise Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanı’ydı. Star gazetesinin iddiasına göre 22 Ekim 1993 günü Tümgeneral Başbuğ tarafından Tuğgeneral Aydın’a “Lice’ye git” emri verildi. Star’ın haberine göre, Aydın’ı taşıyan helikopter Lice’ye indiğinde olay yoktu. İddiaya göre, söylendiği gibi çatışma olması durumunda Tuğgeneral rütbesindeki bir komutanın kurşuna dayanıksız UH-1 tipi genel maksat helikopteriyle gelmeyeceği ve açık alanda bulunmayacağı ifade edildi.

 

‘Silah yakıldı’ iddiası

 

Zaman gazetesinde İsmail Avcı imzasıyla yer alan habere göre ise Aydın’ın vurulduğu belirtilen Kanas türü silahın, komando bölüğünün kuzeyinde yapılan arazi aramalarında bulunduğu ve tutanak altına alındığı öne sürüldü. Habere göre, dönemin Lice Emniyet Amiri Mustafa Öztan, sanık emekli Albay Eşref Hatipoğlu’nun olaydan sonra düzenlediği basın toplantısında yanmış ve paslanmış bir Kanas’ı göstererek Aydın’ın bu silahla şehit edildiğini söylediğini belirtti.

Haber’de Öztan’ın “Eşref albay suçta kullanılan (Bahtiyar Aydın’ın öldürülmesi) Kanas silahın daha sonra yakıldığını söylemişti, yanmış ve paslı silah göstermişti. Kaymakam bey ile de konuşmuştuk. ‘Bahtiyar Paşa komando bölüğünün bahçesindeyken dağdan ateş edilip de nasıl öldürülür? Akşama kadar çatışma olur da hiçbir PKK’lı nasıl ele geçirilemez’ diye bu durumu garip karşılamıştık” ifadelerine yer verildi.

 

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