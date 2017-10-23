Bahşişleri paylaşamayan sokak müzisyeni 2 çocuk kavga etti

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, sokaklarda şarkı söyleyerek geçimini sağlayan 2 çocuk, elde ettikleri hasılatı paylaşamayınca sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kavgaya katılanlar müdahale ederek büyümesini egnelledi.

Kentin en işlek kesimlerinden Gazi Caddesi\'nde ellerindeki keman ve darbuka ile konser veren ve geçimlerini kendilerini izleyenlerin verdiği bahşişlerde sağlayan 15 yaşlarındaki 2 çocuk, mini konser sonrası topladıkları paraları paylaşamayınca önce tartıştı, ardından kavgaya tutuştu. Kavgaya müdahele edenler çocukları birbirinden ayırırken, kavganın büyümesini de engelledi. Kavga ardından çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte motosikte binerek bölgeden ayrıldı.



FOTOĞRAFLI