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Bahşiş isterken kazayla damadı vurdular

SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)- KARS'ın Sarıkamış İlçesi'ne bağlı Kozan Köyü'nde bahşiş almak için gelin arabasının önünü av tüfeği ile kesen gençler, kaza sonucu damadı ve yanındaki damadın kız kardeşini vurup yaraladı

26 Eylül 2017 21:16

SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)- KARS\'ın Sarıkamış İlçesi\'ne bağlı Kozan Köyü\'nde bahşiş almak için gelin arabasının önünü av tüfeği ile kesen gençler, kaza sonucu damadı ve yanındaki damadın kız kardeşini vurup yaraladı.
Olay bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kozan Köyü\'nde oturan damat Şerafettin Kapçak, amcasının kızı Esra Kapçak ile dünya evine girmeye hazırlanırken mutlulukları kısa sürdü. Köyde konvoyla gezerken gelin arabasının önü bir grup genç tarafında bahşiş almak için kesildi. Gençler damattan para almak isterken yanlarında bulunan av tüfeği ateş aldı. Otomobin arka koltuğunda oturan damat Şerafettin Kapçak ile ön koltuktaki damadın kız kardeşi Necla Kapçak vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.
Damat ve kızkardeşi Erzurum\'un Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Şerafettin Kapçak, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Başına saçma isabet eden damat ameliyata alındı.
Olay öncesi ellerinde tüfek bulunduğu öne sürülen ancak hangisinin ateşlediği henüz anlaşılamayan E.Y. ile M.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

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